Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Inzidenz bleibt am dritten Werktag hintereinander unter 50

Proben für Corona-Tests (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag wieder etwas gesunken. Sie lag am dritten Werktag hintereinander unter dem Schwellenwert von 50. Sollte sie auch nach Pfingsten unter dieser Marke bleiben, sind weitere Regel-Lockerungen möglich.

Wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel wieder etwas gesunken. Demnach fiel sie von Freitag auf Samstag von 49,4 auf 45,2. Damit ist sie weiter unter dem Schwellenwert von 50. Am Donnerstag hatte sie diese Marke erstmals seit mehr als zweieinhalb Monaten unterschritten.

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel am Samstag an drei Werktagen hintereinander unter 50, wie aus folgender Übersicht hervorgeht. Basis für diese Liste sind die Zahlen des RKI, die das Institut veröffentlicht und die der Kreis Wesel in seinen regelmäßigen Mitteilungen zur Entwicklung der Corona-Pandemie zusammenstellt:

Samstag, 22. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 45,2 (3. Werktag hintereinander unter 50)

Sieben-Tage-Inzidenz von 45,2 (3. Werktag hintereinander unter 50) Freitag, 21. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 49,4 (2. Werktag hintereinander unter 50)

Sieben-Tage-Inzidenz von 49,4 (2. Werktag hintereinander unter 50) Donnerstag, 20. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 47,2

Sieben-Tage-Inzidenz von 47,2 Mittwoch, 19. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 53,5

Sieben-Tage-Inzidenz von 53,5 Dienstag, 18. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 60,7

Sieben-Tage-Inzidenz von 60,7 Montag, 17. Mai 2021: Sieben-Tage-Inzidenz von 68,5

Damit weitere Lockerungen möglich werden, muss die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens an zwei weiteren Werktagen unter 50 bleiben. Das schreibt die Corona-Schutzverordnung NRW vor. Sonn- und Feiertage unterbrechen die Zählung nicht, wie das Land NRW erklärt. Demnach werden der Sonntag und der Pfingstmontag (Feiertag) nicht mitgezählt. Also muss die Inzidenz auch am Dienstag und Mittwoch unter 50 bleiben, damit die Vorschriften weiter gelockert werden. Am übernächsten Tag würden dann neue Regeln gelten, im Kreis Wesel also frühestens am Freitag. Das geht aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung vor.

Auch der Kreis Wesel meldet regelmäßig aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Pandemie. Aber er veröffentlicht seine Daten mittags und nur montags bis freitags. Daher gibt es immer wieder leichte Unterschiede zwischen den Zahlen des RKI und des Kreises Wesel. Auch das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) veröffentlicht täglich Zahlen. Es aktualisiert seine Daten ebenfalls in der Nacht, genauso wie das RKI. Auch nach Angaben des LZG lag die Inzidenz am Samstag im Kreis Wesel bei 45,2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele neue Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet wurden. Der Wert bildet damit besser die Entwicklung der Pandemie in einer Region ab als die tägliche Zahl an neuen Infektionen, die sehr stark schwanken kann. Die Inzidenz wird deshalb als Richtwert für die Frage genommen, ob die Corona-Vorschriften verschärft oder gelockert werden. Näheres ist in der Corona-Schutzverodnung für NRW geregelt.

>>>Neue Corona-Regeln: Diese NRW-Städte öffnen jetzt Gastronomie, Handel und Museen – eine Übersicht finden Sie hier.<<<

Im Kreis Wesel wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 208 neue Infektionen gemeldet, wie das RKI in seiner Übersicht erklärt. Am Dienstag waren es gerade einmal 4, am Donnerstag dagegen 53 gewesen. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Wesel 45,2 neue Infektionen nachgewiesen (= Sieben-Tage-Inzidenz). Im Kreis Wesel leben knapp 460.000 Menschen.

Damit die Corona-Regeln in einer Region nicht alle paar Tage geändert werden, muss die Sieben-Tage-Inzidenz erst an fünf aufeinander folgenden Werktagen einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten, damit Lockerungen möglich sind – dann kann von einem stabilen Trend ausgegangen werden. Umgekehrt werden die Regeln aber schneller wieder verschärft, um auf steigende Infektionszahlen umgehend zu reagieren – und zwar sobald die Inzidenz an nur drei aufeinander folgenden Tagen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

(wer)