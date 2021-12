Advents-Impftag : Wer sich in Xantens Krankenhaus impfen lassen kann

Xanten Das St.-Josef-Hospital in Xanten bietet am Samstag ebenfalls die Corona-Impfung ab. Mitarbeiter des Krankenhauses impfen von 9.30 bis 17 Uhr. Fragen und Antworten dazu.

Die Nachfrage nach einer Corona-Impfung ist weiter groß, deshalb steigt das St.-Josef-Hospital in Xanten in die Impfkampagne ein und impft ebenfalls – und zwar am Samstag, 18. Dezember, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Diese Advents-Impfung stehe allen impfwilligen Menschen zur Verfügung, eine Anmeldung sei nicht notwendig, erklärt das Krankenhaus. Es sei „ausreichend Impfstoff“ angefordert worden, er werde in einer fünfzügigen Straße verabreicht, erklärten die Geschäftsführer Michael Derksen und Marco Plum. Weitere Fragen und Antworten dazu: