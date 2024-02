Aktion im Geschäft „Vielfach“ in Sonsbeck Fashion-Day zeigt Buntes aus Dänemark

In Sonsbeck ist am Samstag der rote Teppich ausgerollt worden. Und zahlreiche Modebegeisterte schritten darüber. Zwar nicht in Stilettos und Ballkleid, dafür aber mit viel Lust auf handgefertigte und maßgeschneiderte Kleidung. Die stand beim ersten Fashion-Day im Conceptstore „Vielfach“ auf der Hochstraße im Mittelpunkt. Für die Premiere ist eigens die dänische Designerin Denise Malcher nach Sonsbeck gekommen.