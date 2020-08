Freizeit in Sonsbeck : Comedy auf dem Campingplatz Kerstgenshof

Der Campingplatz in Sonsbeck wird am Dienstag zur Comedy-Bühne. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Labbeck Der Campingplatz Kersgenshof ist eine Station auf der Jubiläumstour des Wohnwagenherstellers Knaus. Dabei wird neben Information auch Unterhaltung geboten. Die Hygiene- und Abstandsregeln werden beachtet.

Auf dem Campingpark Kerstgenshof in Labbeck findet am Dienstag, 25. August, ab 19.30 Uhr ein Comedy-Abend statt. Im Rahmen der großen Knaus-Jubiläumstour besuchen Camping-Begeisterte den Kerstgenshof, um die 60-jährige Unternehmensgeschichte eines namhaften Wohnwagen- und Reisemobilherstellers zu feiern.

Wolfgang Hüsch, Camper und Comedian, wird die Gäste und Besucher ab 19.30 Uhr am Bistro mit seinem Comedy-Programm unterhalten. Der Sauerländer spielt nicht nur, er lebt Comedy. Die Jubiläumstour will Branchen verbinden, die von dem Corona-Lockdown stark betroffen sind. Die Theater- und Unterhaltungsbranche kämpft bis heute ums Überleben, da viele Shows und Veranstaltungen nicht stattfinden durften und teilweise weiter nicht dürfen.

Auch der Tourismus stand in der rigiden Phase plötzlich vor dem Totalausfall jeglichen Umsatzes. Die Campingbranche ist aufgrund der starken Nachfrage nach Inlandsreisen weitestgehend gut wieder in Schwung gekommen. Wie groß der Schaden in den Betrieben zu beziffern ist, entscheide sich in der Nachsaison, heißt es.