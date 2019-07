Comedy-Abend in Sonsbeck : Drei Comedians lernen den Niederrhein lieben

Comedian Johannes Schröder berichtete vom Schulalltag. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Zum Comedy-Abend in Sonsbeck brachte Kabarettistin Ingrid Kühne drei Kollegen aus Berlin, Köln und Kattenvenne mit. Vorher hatte sie ihnen ein Versprechen gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Der Festwirt Mike Kartheuser hatte Recht damit getan, der Xantener Kabarettistin Ingrid Kühne die Wahl der Künstler für den diesjährigen Comedy-Abend zur Feier der Kirmes in Sonsbeck zu überlassen. Mit Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp alias André Hölscher aus Kattenvenne, Herrn Schröder alias Johannes Schröder aus Köln und Martin Sierp aus Berlin hatte Kühne drei Comedy-Größen in das Festzelt geholt. „Ihr werdet den Niederrhein lieben“, hatte sie ihren Kollegen zugesichert und dabei vorausgesehen, dass die Menschen bei jeder Gelegenheit lachen würden – und so verlief der Abend dann auch.

Von der ersten Minute an erlebten die Comedians die Lachfreudigkeit von Hunderten Gästen in Sonsbeck. So begeisterte Kühnes Erklärung, dass sie keine Frauen einladen würde, weil sie dann ja nur noch die Zweitschönste auf der Bühne sein könnte, das Publikum genauso sehr wie die von ihr angebotene Klatschübung zum richtigen Willkommensapplaus für die Gäste auf der Bühne. Mit jeweils zwei Auftritten, zwischen denen Kühne sehr humorvolle Intermezzi gab, präsentierten die drei Comedians Teile aus ihren neuen Bühnenprogrammen.

Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp überzeugte die Gäste nicht nur mit seinem profihaften Outfit als altmodischer Landwirt, sondern auch mit all seinen Anekdoten rund um seine Frau Erna. Herr Schröder sollte Recht behalten, als er sagte, dass die Gäste selbst herausfinden würden, welchen Beruf er vor dem Wechsel zur Comedy ausgeübt habe. Schon seit zwölf Jahren steht der ehemalige Gymnasiallehrer als Pädagoge auf der Bühne und präsentiert seinen Zuhörern den Schulalltag in all seinen Facetten. Die Feststellung, dass er es gewohnt sei, dass seine Leute rausgehen, dass sie Privatgespräche führen, immer wieder reinrufen und sich gegenseitig als Opfer bezeichnen, mochten die Festgäste dem überaus sympathischen Lehrer allerdings nicht abnehmen.