Zuglinie RB 31 zwischen Xanten und Duisburg : Neuer Fahrplan um das Nadelöhr Cölve-Brücke

Xanten/Alpen/Rheinberg Neben der gesperrten Cölve-Brücke bei Trompet sorgen weitere Bauarbeiten für Einschränkungen auf der Linie RB 31. Vor allem am kommenden Wochenende müssen Pendler zwischen Xanten und Duisburg auf Ersatzbusse umsteigen.

Vom 18. bis 21. Oktober Fahrgäste aus Duisburg mit dem Fahrtwunsch Rheinhausen nehmen die Züge der Linien RE 42, RB 35 und RB 33. Ab Rheinhausen starten die Busse zur Minute 30 nach Moers. Zur Minute 57 geht’s per Bus nach Trompet. In Fahrtrichtung Xanten nach Duisburg Hbf ist zwischen Moers/Trompet und Rheinhausen auch ein Bus unterwegs. In Moers starten die Ersatzbusse in der Regel zur Minute 10, in Trompet zur Minute 40.