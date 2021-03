Einkaufen unter Corona-Bedingungen : So läuft Shoppen nach Termin in Xanten

Endlich wieder im Geschäft schauen und shoppen: Kaenders-Filialleiterin Ulrike Kempkes (l.) berät Kundin Sandra Ghin. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Seit Montag dürfen Einzelhändler ihre Kunden wieder in ihren Geschäften beraten, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Wir haben in Xanten nach den ersten Erfahrungen gefragt. Fünf Beispiele.

Modehaus Kaenders Das Einkaufen mit Termin werde „sehr gut angenommen“, sagt Filialleiterin Ulrike Kempkes. Die Kunden riefen an, um einen Shopping-Termin zu vereinbaren, manche wünschten sich auch eine bestimmte Verkäuferin, andere kämen spontan vorbei und fragten, ob gerade noch ein Termin frei sei – wenn das der Fall sei, könnten sie eintreten, nachdem sie wie alle anderen auch ihre Kontaktdaten in eine Liste am Eingang eingetragen haben. Das schreibt die Corona-Schutzverordnung für NRW vor – für die Rückverfolgbarkeit.

„Das funktioniert gut“, sagt Kempkes. In der Verordnung ist auch geregelt, dass pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nur eine Kundin oder ein Kunde im Geschäft sein darf. Bei einer Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern können bis zu zehn Kunden gleichzeitig von den Kaenders-Mitarbeitern in Xanten beraten werden. „Wir haben für jeden Tag Anmeldungen, aber wir haben noch Kapazitäten“, sagt Kempkes. Es sei auch nicht vergleichbar mit dem Kundenandrang, den es sonst zum Start des Frühjahrsgeschäfts gebe.



Boutique Zsa Zsa Auf einer Fläche von 65 Quadratmetern verkauft Inhaberin Claudia Wonning mit ihrem Team Kleidungsstücke namhafter Mode-Hersteller. Das Termin-Shopping sei bislang „ausreichend angenommen“ worden, sagt sie. Im Ladenlokal kann sich eine Kundin alleine eine Stunde lang umschauen, ausführlich beraten lassen und anprobieren. Die Terminvereinbarung läuft in der Regel über Telefon. Die Boutique ist montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. „Auf die Minute kommt’s aber nicht an“, meint Wonning.

Vorteil des Termin-Shoppings sei, dass sie sich vorher gezielt auf die Wünsche ihrer Stammkundinnen einstellen kann: „Ich gehe das Sortiment durch und stelle schon mal was zusammen.“ Die Inhaberin fügt an: „Auf Dauer können wir so aber nicht überleben. Wir benötigen auch die Laufkundschaft.“



Schuhhaus Scholten Das Geschäft am Markt verzichtet auf feste Zeitfenster. Termine können telefonisch, per E-Mail, auf allen sozialen Kanälen oder an der Ladentüre vereinbart werden. Laut Corona-Verordnung dürfen sich vier Kunden zeitgleich im Schuhhaus aufhalten, allerdings werden nur zwei hineingelassen. „So kommt sich bestimmt niemand in die Quere. Und wir können ausgiebiger beraten“, sagt Sebastian Scholten, der mit seinen Eltern Heike und Willi für die Kunden da ist. Die Angestellten würden auf Abruf bereitstehen. Die Filiale an der Marsstraße hat noch nicht geöffnet. „Wir wollen erstmal schauen, wie’s anläuft“, erläutert Scholten.

Der „Click & Meet“-Einkauf im Familienbetrieb sei schleppend gestartet. „Aber das liegt wohl auch am Wetter.“ Geöffnet ist unter der Woche von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Ein Spontan-Einkauf ist möglich. Dann müssen Name, Anschrift, Telefonnummer plus Unterschrift da gelassen werden. Sebastian Scholtens Fazit am dritten Tag nach der Wiedereröffnung: „Wir und die Kunden sind froh, wieder ein bisschen Normalität zurückbekommen zu haben.“

Hagebaumarkt Xanten Bei Swertz lassen sich die Termine zum Einkaufen telefonisch reservieren, aber auch online: Auf der Internetseite www.swertz-bauzentrum.de kann der Kunde den Tag sowie die Uhrzeit wählen und direkt seine Kontaktdaten eintragen. Sonst muss er das am Eingang machen, bevor er den Baumarkt betritt – erst recht, wenn er spontan vorbeikommt und nach einem Termin fragt. Am Montag, dem ersten Tag nach dem wochenlangen Lockdown, sei der Kundenandrang sehr groß gewesen, berichtet Marktleiter Daniel Baltes. Danach habe sich die Situation wieder beruhigt. Bei einer Verkaufsfläche von 5860 Quadratmeter dürften bis zu 141 Kundinnen und Kunden gleichzeitig in den Baumarkt. Es werden aber nur maximal 110 hineingelassen, um ausreichend Platz zu lassen. Der Zugang wird über die Einkaufswagen gesteuert.