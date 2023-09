28. Xantener Citylauf Stockhausen läuft neuen Streckenrekord über fünf Kilometer

Am 24. September möchte Stephanie Breitkreutz vom ASV Duisburg den Berlin-Marathon in um die 2:49 Stunden laufen. Im letzten Abschnitt der Vorbereitungsphase kam die 27-Jährige am Freitagabend nach Xanten. Sie hatte sich erstmals für den Citylauf des TuS angemeldet. Und ihre Premiere war von Erfolg gekrönt. Breitkreutz gewann das Rennen über fünf Kilometer in 17:21 Minuten: „Die Stimmung an der Strecke war super. Ich war nie alleine. Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Dann will ich unter 17 Minuten bleiben.“ Der 28. Xantener Citylauf fand bei optimalen äußeren Bedingungen statt. Die Teilnehmerzahl war top. 1568 Startnummern wurden ausgegeben.