Am 15. September geht’s um 17 Uhr los Alles Wichtige zum 28. Xantener Citylauf

Favoriten der Hauptläufe Carina Fierek, Vorjahressiegerin über fünf Kilometer, gehört nicht zu den Voranmeldern. Die Zweitplatzierte von 2023, Anna-Lina Dahlbeck aus Xanten, wird an der Startlinie stehen. Siegchancen hat auch Stephanie Breitkreuz vom ASV Duisburg. Auf dieser Distanz wollen Liv Schwarzer (Moerser TV) und Dora Mohr (Ayyo Team Essen) ebenfalls vorne mitmischen. Bei den Männern möchte Malte Stockhausen (LAZ Rhede) seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Mit Johannes Limperich von der SAG Moers stellt sich ein 86-Jähriger der jüngeren Konkurrenz. Älteste Läuferin ist Marianne Spronk (TSV Weeze) mit 75 Jahren. Über zehn Kilometer werden dem Xantener Christoph Verhalen, dem Führenden der Enni-Serie, Marc-Andre Ocklenburg von der LG Alpen, sowie Hakan Demirkiran (Ayyo Team Essen) beste Siegchancen eingeräumt.

Finale der Enni-Laufserie Vor der vierten Etappe haben in der Kids-Serie Lea Topp (SV Sonsbeck) und Matthias Bremenkamp (TSV Nieukerk) die Nase vorn. Über fünf Kilometer führen bei den Frauen Liv Schwarzer (Moerser TV) die Youngsterserie und Dora Mohr (Ayyo Team Essen) die Master-Konkurrenz an. Bei den Männern belegen Luca Uzkureit aus Wesel (Youngster) sowie Andre Winnen (HADI Wesel/Master) die Top-Plätze. Über zehn Kilometer liegen Judith Gottwald (LV Marathon Kleve/Youngster) und Ulrike Zeitz (Kevelaerer SV/Master) vorne. In der Männerwertung führen Marc-André Ocklenburg (LG Alpen/Youngster) und Hakan Demirkiran (Ayyo Team Essen/Master) das Klassement vor dem Finale in Xanten an.