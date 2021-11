Berichte aus der Chronik zum 75. Umzug : St. Martin muss ein Sonsbecker sein

Dieses Foto entstand 2011 auf dem Neutorplatz, wo seit vielen Jahren das Martinsspiel aufgeführt wird. Der Umzug in Sonsbeck zieht jährlich rund 2500 Menschen an. Foto: St.-Martin-Verein

Sonsbeck Wenn der heilige Mann am Samstag, 13. November, zum 75. Mal durch Sonsbeck reitet, gibt es ein besonderes Geschenk in der Martinstüte. Der St.-Martin-Verein hat eine liebevoll gestaltete Chronik zum Jubiläumszug erstellt, mit Erinnerungen an vergangene Umzüge, historischen Belegen und zahlreichen Fotos. Wir durften schon vorab in dem 75-seitigen Werk blättern.

Die Botschaft des Martinfestes ist heute genauso aktuell wie vor 75 Jahren. Doch wie hat sich das Brauchtum im Laufe der Zeit verändert? Die RP stellt zwei Berichte aus der Chronik des St.-Martin-Vereins Sonsbeck zum Jubiläumszug vor: Die 1923 geborene Zeitzeugin Bernadine Nobis erzählt im Interview von Umzügen in den 50er Jahren, als ihr inzwischen verstorbener Ehemann Josef Nobis mehrmals den St. Martin gespielt hatte. Außerdem berichtet Gerd Mattissen, der seit 41 Jahren den Bettler darstellt, wie er zu dieser Ehre kam.

„Los ging’s am Krankenhaus“

Zeitzeugin Bernadine Nobis spricht über Umzüge in den 50er Jahren. Foto: St.-Martin-Verein

Wie kam es dazu, dass Ihr Mann den St. Martin darstellte?

Bernadine Nobis Nach dem Krieg wurde mein Mann mehrmals von dem Rektor der Volksschule und Vorsitzenden des St.-Martin-Komitees, Lambert Janssen, gebeten, den St. Martin in Sonsbeck darzustellen, da er gut reiten und auch frei reden konnte. Er war im Reiterverein Graf-Haeseler 1913 Sonsbeck-Labbeck aktiv, und so war die Frage nach der Stellung eines Reitpferdes auch geklärt. Gerne hat er den St.-Martin dargestellt und hat den Sonsbecker Kindern damit eine große Freude bereitet.

Warum hat er das Amt denn bereits nach zwei Jahren niedergelegt?

Nobis Unser dreijähriger Sohn Hans-Josef hat damals nach der St-Martin-Rede zu mir gesagt: „Der spricht genau so, wie wenn mein Papa mit mir schimpft.“ Das war für uns der Grund, dass mein Mann das Amt niederlegt, um so unserem Sohn nicht schon in frühen Jahren den schönen Glauben vom St.-Martin zu nehmen.

Ein Auszug aus dem Protokollbuch des Reitervereins Graf Haeseler, in dem erwähnt wird, dass der Verein nicht nur das Pferd für den Umzug stellt, „weil das schon manchmal Schwierigkeiten gemacht hatte“, sondern auch den St. Martin. Foto: St.-Martin-Verein

Wer wurde dann Nachfolger?

Nobis Die Nachfolger von meinem Mann wurden dann weitere Vorstandsmitglieder des Reitervereins, wobei ich die Reihenfolge nicht mehr genau aufzählen kann. Es kann auch sein, dass sie den St. Martin auch schon in den Jahren zuvor dargestellt hatten, bevor es mein Mann tat. Ich bin mir aber sicher, dass es Eduard Mott, Theodor Elsemann, Jakob Heursen, Willy Hageney, Johannes Eilmanns aus Winnekendonk und Johann Rütten waren. Johannes Eilmanns hat den St. Martin nur einmal dargestellt, da er von einigen Sonsbecker Bürgern nicht anerkannt wurde, da er kein Sonsbecker war. Schade! Diese Bürger meinten, es gebe doch in Sonsbeck genügend Männer, die reiten, frei sprechen und den St. Martin gut darstellen könnten. So wurde Johann Rütten zum Martinsdarsteller und hat das Amt über 35 Jahre ausgeübt. Anfangs hat er gemeinsam mit meinem Mann die Ansprachen vorbereitet und geübt.

Wie verlief der Martinszug in Sonsbeck damals?

Nobis Die Kinder haben sich auf dem Vorplatz des damaligen Krankenhauses, heute das Gerebernus-Seniorenheim, aufgestellt. Nach der Ansprache liefen die Kinder mit ihren Laternen mal über die Hochstraße, mal über die Herrenstraße zur Volksschule, der heutigen Privaten Realschule, und bekamen dort die Tüten von St. Martin, der von den Pagen und Feuerwehrleuten bei der Ausgabe unterstützt wurde.

Wissen Sie noch, was in den Tüten drin war?

Nobis Ja natürlich, ein Weckmann, ein paar Plätzchen, zwei Äpfel und einige Süßigkeiten.

Das Interview führte der Vorsitzende des St.-Martin-Vereins, Johannes Jansen, im August 2021.

Der Bettler von Sonsbeck

Gerd Mattissen stellt zum 41. Mal den Bettler dar. Foto: St.-Martin-Verein

Es ist schon ziemlich lange her, es mögen wohl 40 Jahre sein. Ich erinnere mich aber noch lebhaft an den Anruf des damaligen Rektors der Grundschule und Kollegen Berthold Brey. Er war zu der Zeit der Vorsitzende des Martinkomitees. Nach einem allgemeinen Gedankenaustausch rückte er sehr bald mit seinem eigentlichen Anliegen heraus: Es war das Martinsfest in Sonsbeck, für das die Vorbereitungen schon liefen. Wie in den letzten Jahren müsste es wieder ohne die eigentlich wichtige Handlung der Mantelteilung stattfinden, da kein geeigneter Bettler gefunden werden konnte. Das war natürlich im Sinne der Martinslegende unbefriedigend – die entscheidende Szene fehlte. Wie und warum ich Berthold Brey in dieser Notlage in den Sinn kam, ist mir ein Rätsel geblieben. Jedenfalls fragte er mich unumwunden, ob ich nicht diesen Part übernehmen könne. Mit dieser Frage – ich möchte sagen, mit diesem Angebot – rannte Berthold Brey bei mir offene Türen ein. Ich hatte ja die Szene der Mantelteilung, den Akt der Barmherzigkeit, der mich in Kindertagen so bewegt hatte, noch bildhaft vor mir und so zögerte ich keinen Moment mit meinem „Ja, das mache ich“.

In den letzten Jahren davor hatte es keine Mantelteilung gegeben. Der Bettler hatte nicht so richtig mitspielen können. Um rechtzeitig am Platz zu sein, saß er schon lange vor der Zeit auf dem Strohballen, und um seine vielleicht zu erwartende Schüchternheit bekämpfen zu können, hatte er sorgsam eine Flasche Beruhigungsschnaps eingepackt. Auf dem Strohballen prüfte er dann bald auch die Wirksamkeit seines Mutmachers. Diese schien nicht schlecht, befürchtete Ängste traten nicht ein, die Flasche aber war leer und er das Gegenteil davon, als Martin ihm den halben Mantel schenken wollte.

Mit bebender Stimme und in Lumpen gekleidet, barfuß in Holzschuhen, fleht Gerd Mattissen in der Rolle des Bettlers St. Martin (hier Hans-Paul Karmann) an, ihm etwas Wärmendes zu schenken. Foto: St.-Martin-Verein

Seit vielen Jahren bin ich nun „der Bettler von Sonsbeck“. Es waren stets bewegende Momente, wenn am Ende des Geschehens Kinder zu mir ans Feuer kamen, um mir, dem „armen Mann“, etwas aus ihrer Tüte zu schenken. Oft waren es Kinder, deren Eltern schon als Kinder mit ihren Fackeln dabei gewesen waren. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Stück christlicher Nächstenliebe, zupackender Anteilnahme mitspielen durfte und darf, solange ich es kann.

Bettler-Darsteller Gerd Mattissen verfasste seinen Bericht im August 2021

(beaw)