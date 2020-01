Christopher Tittmann : Neuer Manager für den Klimaschutz in Sonsbeck

Sonsbeck Der gebürtige Kamp-Lintforter ist nach seinem erfolgreichen Geografie-Studium in Aachen zurück am Niederrhein.

Sonsbeck hat seit Beginn des Jahres einen Klimaschutzmanager. Der studierte Geograf Christopher Tittmann (26, Foto: Gemeinde), gebürtig aus Kamp-Lintfort, kümmert sich jetzt um die Umsetzung des Klimaschutzfahrplanes der Gemeinde. Dazu gehört beispielsweise das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ mit dem Baustein der energetischen Sanierung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule, die in den Startlöchern steht. Tittmann ist nach Abschluss seines Masterstudiums an der RWTH Aachen wieder zurück an den linken Niederrhein gekehrt. Im Rathaus möchte er die Bevölkerung weiter für den Klimaschutz sensibilisieren. Er setzt bei seiner Arbeit auf vor Ort schon vorhandene Grundsätze und bringt auch neue Ideen mit. „Die Veränderung des Klimas betrifft jeden. Und jeder kann seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt er.