Chorfest des Vereins Chorgemeinschaft Lüttingen ehrt verdiente Mitglieder

Die Chorgemeinschaft Lüttingen hat nach längerer Zeit wieder ein Chorfest feiern und dabei verdiente Mitglieder ehren können. Dafür traf sie sich in der Gaststätte Spickermann in Vynen. Dazu wurden viele Gäste begrüßt, insbesondere die Partner der Chormitglieder – denn das Chorfest ist eine Gelegenheit, sich kennenzulernen. Wie die Chorgemeinschaft weiter berichtete, wurden Mechtild Lauff und Veronika Kotulla durch Erwin Diedrich vom Sängerkreis Moers in Begleitung von Georg Bruckmann für 50 Sängerjahre geehrt. Die Erste Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Renate Pulheim, gratulierte beiden mit einem Blumenstrauß.