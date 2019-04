Xantens CDU zur Haushaltsdebatte : „Von der SPD kam nie ein Signal“

Xanten Im Mai wird Xantens Politik erneut über den Haushalt der Stadt abstimmen müssen, nachdem der Etat in der vergangenen Sitzung durchgefallen ist. Im Interview spricht die Xantener CDU-Spitze über die Gründe dafür und erklärt, wie es aus ihrer Sicht weitergeht.

Gasseling Die Verwaltung darf nicht handlungsunfähig werden, aber das würde sie, wenn sie schon für 100 Euro, die die Stadt mehr einnimmt, den Stadtrat fragen müsste, was sie damit machen darf. Es liegt in der Hand der FBI, ob sie mit einem modifizierten Antrag klarkommt.

Scholten Im Herbst sahen wir das noch optimistischer. Aber dann hat der Kämmerer den Haushaltsentwurf vorgelegt, und der war so ungünstig, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was von den vielen wünschenswerten Dingen tatsächlich realisierbar ist. In diesem Entwurf ist von drei bis sieben Millionen Euro Investitionskosten für die Mehrfachturnhalle die Rede, an Folgekosten können 375.000 Euro pro Jahr hinzukommen. Das sind Summen, über die man nicht einfach hinwegschauen kann.