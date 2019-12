Mitgliederversammlung : CDU Xanten wählt Jens Lieven zum Vorsitzenden

Xanten Auf einer Mitgliederversammlung hat die CDU Xanten einen neuen Vorstand gewählt. Vorher rechnete Tanko Scholten noch mit Bürgermeister Thomas Görtz ab.

Scholten hatte vorher seine Kandidatur um den Vorsitz zurückgezogen. Er habe am Abend festgestellt, dass er mit seiner Position „eine eindeutige Minderheit“ darstelle. Deshalb trete er nicht mehr an. Er wünsche Lieven und dem neuen Vorstand viel Erfolg. Wahlleiter Matthias Broeckmann sprach von einer „respektvollen Entscheidung“. Auch die stellvertrenden Vorsitzenden Thomas Janßen und Daniel Ingendahl traten nicht mehr an. Sie wollten einem Neuanfang nicht im Weg stehen, sagten sie. Zu Lievens Stellvertretern wurden Dietmar Leyendecker und Sibylle Hendricks gewählt.

Vor den Wahlen hatte Scholten scharfe Kritik an Thomas Görtz geübt. Seine Rede wurde eine Abrechnung mit dem Bürgermeister. Dieser sprach von „Unverschämtheiten“ und wies die Vorwürfe zurück. Zum Hintergrund: Die CDU ist zerstritten. Führende Parteimitglieder hatten in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit Görtz kritisiert. Andere stellten sich dagegen hinter den Bürgermeister. Vermittlungsgespräche durch den Kreisvorstand führten zu einem Burgfrieden. In diesem Jahr brach der Streit aber wieder auf, als es um die Wahl des CDU-Bürgermeisterkandidaten ging. Auf einer Aufstellungsversammlung im November erhielt Daniel Ingendahl 83 Stimmen, für Görtz stimmten 103 Mitglieder. Anschließend unterschrieb dieser jedoch nicht sofort die Zustimmungserklärung für den Wahlvorschlag der Partei. Er wolle erst wissen, wie der nächste Vorstand aussehe, sagte er (mittlerweile hat er aber unterschrieben). In den folgenden Tagen kündigte Lieven an, dass er für den Vorsitz kandidiere.