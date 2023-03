Xantener CDU dankt treuen Mitgliedern „Sich zu einer politischen Partei zu bekennen, ist keine Selbstverständlichkeit mehr“

Die CDU Xanten hat sich am Sonntag bei treuen Mitgliedern bedankt. Es sei keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich Menschen in Parteien engagierten, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Jens Lieven bei der Versammlung im Hotel Fürstenberger Hof. Umso wichtiger sei es, denen die Anerkennung auszusprechen, die seit vielen Jahren für die Werte der CDU einstünden und damit „das lebendige Bild einer Volkspartei in unserer Stadt mitprägen“. Sie hätten sicherlich zwischendurch auch schon an der Partei gezweifelt, aber gerade in schwierigen Zeiten zeige sich, was Treue bedeute, sagte Bürgermeister Thomas Görtz (CDU). „Dafür gebührt Ihnen Respekt und Anerkennung.“ Auch Landrat Ingo Brohl (ebenfalls CDU) dankte den Jubilaren dafür, dass sie sich schon 25, 40, 50 oder sogar 60 Jahre für die Partei und damit für die Demokratie einsetzten.