Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen : Wer führt künftig die CDU Xanten?

Tanko Scholten (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Liveblog Xanten Die CDU Xanten trifft sich am Mittwochabend zur Mitgliederversammlung. Turnusgemäß stehen Vorstandswahlen an. Jens Lieven hat angekündigt, dass er Tanko Scholten als Vorsitzenden ablösen will. Die Entwicklungen im Live-Blog.

Die Mitgliederversammlung der CDU Xanten wird mit Spannung erwartet. Der Stadtverband ist zerstritten. Mit der Wahl des neuen Vorstands entscheiden die Xantens Christdemokraten deshalb, wie sich die Partei in Xanten weiter entwickelt.