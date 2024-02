Vorstandswahlen bei Mitgliederversammlung Jens Lieven bleibt Xantens CDU-Chef

Die CDU in Xanten geht mit einem erfahrenen Team in die nächsten zwei Jahre und damit auch in das Kommunalwahljahr 2025. In der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes am Dienstagabend im Landhaus Spickermann wurde der bisherige Vorstand im Wesentlichen wiedergewählt. Acht der zehn Frauen und Männer hatten bereits in den vergangenen zwei Jahren eine Aufgabe in Xantens CDU übernommen, einige auch schon davor.