Ratsmitglied und JU-Vorsitzender : Auch Daniel Mowagharnia verlässt die CDU Xanten

Xanten Der bisherige Vorsitzende der Jungen Union legt alle Parteiämter nieder, will aber sein Ratsmandat behalten.

Die CDU verliert in Xanten ein weiteres führendes Mitglied: Der bisherige Vorsitzende der Jungen Union (JU), Daniel Mowagharnia (RP-Archivfoto: arfi), legt alle Parteiämter nieder und tritt aus der CDU aus. Das bestätigte er am Montag auf Anfrage der Redaktion. In einer Erklärung wirft er „Teilen der CDU-Fraktion und des Fraktionsvorstandes“ vor, dass sie über parteiinterne Kritiker und ehemalige Mitglieder schlecht redeten. Demokratie lebe von einem respektvollen Umgang miteinander. Aber auf die Austritte der vergangenen Wochen sei „in diffamierender Weise“, mit Verunglimpfung und „unwahren Unterstellungen“ reagiert worden. „So ein Verhalten entsetzt mich“, schreibt Mowagharnia. „Ich werde nicht weiter Teil der CDU-Fraktion bleiben und verlasse damit auch die CDU.“ Er lege auch den JU-Vorsitz nieder und trete aus der CDU-Nachwuchsorganisation aus, obwohl er von der Jungen Union immer Rückendeckung erhalten habe. Er bleibe aber Ratsmitglied. „Mein Ratsmandat möchte ich im Sinne des Eintretens für die Interessen der Stadt und besonders der Jugend weiter ausüben.“