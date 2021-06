Ausbau der Infrastruktur in Sonsbeck : CDU will mehr E-Ladesäulen

Sonsbeck Die Fraktion beantragte, dass in allen Ortsteilen öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektro-Autos bereitgestellt werden. Offen ist die Frage, wer diese betreibt. Die Arbeitsgruppe Verkehr soll mögliche Standorte prüfen.

Aktuell gibt es nur eine öffentlich zugängliche Ladesäule für E-Autos in Sonsbeck. An der Schnellladesäule vor dem Rathaus können zwei Elektro-Fahrzeuge gleichzeitig „betankt“ werden. Nach Ansicht der Sonsbecker CDU ist das zu wenig. Die Fraktion hat beantragt, dass in allen Ortsteilen der Gemeinde an mehreren Standorten öffentlich zugängliche E-Ladesäulen zur Verfügung stehen. Im Bau- und Verkehrsausschuss wurde einstimmig beschlossen, dass die Arbeitsgruppe Verkehr mögliche Standorte für die gemeindliche Ladeinfrastruktur für E-Autos sowie E-Bikes prüfen soll.