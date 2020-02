Durchgängiges Radeln : Vorstoß für Radweg komplett auf Deichkrone

Wesel/Xanten Die Weseler CDU unternimmt einen neuen Anlauf, die Krone des linksrheinischen Deichs bis Xanten möglichst komplett für Radfahrer vernünftig herzurichten. Behörden bauen Hürden auf, die Konflikte gären seit Jahren schon.

Gut 20 Jahre ist es her, dass mit der Sanierung des Rheindeichs von Büderich Richtung Xanten ein Streit um einen Kronenradweg entbrannte. Herausgekommen ist eine Kompromisslösung, die nicht wirklich befriedigend ist. Die touristisch wichtige Strecke von der Rheinbrücke bis hinter Werrich ist ein Rauf und Runter, wobei die oben liegenden Abschnitte zudem holprig und äußerst unbequem für Radfahrer sind. Die CDU Wesel stellt nun erneut die Frage nach einem richtigen Radweg auf der Krone. Warum soll linksrheinisch nicht gehen, was rechtsrheinisch zu aller Zufriedenheit bis nach Rees schon sehr lange geht?

Was Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses in Wesel

Jürgen Linz will die weiteren Schritte nun in der Fraktion besprechen. Auf Anfrage erklärte er, es sei richtig, den Plan anzugehen. Auch wenn wohl mit fünf Jahren zu rechnen sei, sagte Linz. Er hofft auf Unterstützung auch der SPD, mache diese sich doch stets für den Ausbau von Radwegen und die Förderung des Radverkehrs allgemein stark. Zur Vorgeschichte, auch das bleibt in der Vorlage nicht unerwähnt, gehört auch, dass die CDU sich 2002 aus Kostengründen gegen einen Kronenradweg gewehrt hatte. Das ficht Linz heute nicht an. Das sei lange her und ein neuer Versuch nötig.