Jüngstes Ratsmitglied ist jetzt CDU-Fraktionschef in Sonsbeck „Ich galt schon immer als jemand, der den Mund aufmacht“

An seine erste Ratssitzung kann er sich noch gut erinnern. Nach der Wahl 2014 kamen die Ratsmitglieder erstmals zusammen, Heiko Schmidt wurde das erste Mal als Sonsbecks Bürgermeister vereidigt. „Ich habe das damals alles einfach auf mich wirken lassen. Erst im Nachhinein, mit mehr Erfahrung, ist mir bewusst geworden, wie besonders eine konstituierende Ratssitzung als Akt der Demokratie ist“, sagt Markus Krebber. Gerade mal 21 Jahre alt war der Sonsbecker damals, das jüngste Ratsmitglied überhaupt in der Gemeinde, noch in der Ausbildung. Nervös sei er nicht gewesen, eher freudig gespannt, sagt Krebber. Und Freude und Interesse an diesem Ehrenamt hat er sich bewahrt, will künftig sogar noch mehr Verantwortung übernehmen. „Wer etwas ändern und mitentscheiden will, sollte aktiv sein“, erklärt Krebber. Mit 30 Jahren ist er nun zum Fraktionsvorsitzenden der CDU gewählt worden.