Martinsgansessen in Sonsbeck : CDU blickt zuversichtlich auf 2020

Sonsbeck Beim Martinsgansessen der Sonsbecker Christdemokraten standen nicht nur Parteiziele im Mittelpunkt, sondern auch die Ehrung verdienter Mitglieder.

Zum Martinsgansessen, einem der Höhepunkte des Jahresprogramms der CDU in Sonsbeck, fanden sich am Freitagabend mehr als 100 Gäste im Waldrestaurant Höfer ein. Im Namen des Vorstandes hatte der Ortsverbandsvorsitzende Matthias Broeckmann dazu eingeladen.

Und schon zu Beginn der Veranstaltung unterstrich er die Bedeutung der Parteiziele in den kommenden Jahren. So hofft er nicht nur auf ein gutes Abschneiden bei der Kommunalwahl im September 2020, sondern auch auf die Fortführung von Hilfsangeboten für die Errichtung einer weiterführenden Schule in Sonsbeck. Für die private Realschule, die schon im kommenden Sommer an den Start gehen wird, wurden im Verlauf des Abends 733 Euro an Spenden gesammelt, die durch den Gemeindeverband auf 1000 Euro aufgestockt und an den Realschul-Trägerverein überreicht werden.