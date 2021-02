Kommunalpolitik in Sonsbeck : Peter Görtz rückt in den Rat nach

Sonsbeck Peter Görtz rückt für den verstorbenen Gerd Reinders in den Sonsbecker Rat nach. Er hat als Sachkundiger Bürger bereits politische Erfahrung.

Peter Görtz (CDU, Foto) ist der Nachfolger des kürzlich verstorbenen Ratsmitglieds Gerd Reinders. Der 39-jährige Agrar-Ingenieur ist schon seit 2014 als Sachkundiger Bürger politisch aktiv. In den zurückliegenden Jahren hat er als Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft sowie als Stellvertreter in weiteren Ausschüssen bereits Erfahrungen gesammelt, so dass er für die Übernahme des Ratsmandates gerüstet ist. „Sonsbeck ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Ich möchte dazu beitragen, dass Sonsbeck lebens- und liebenswert bleibt“, sagt der verheiratete Vater von drei Kindern, der sich besonders für eine familienorientierte Kommunalpolitik, für die Ortskernentwicklung und für ein Miteinander von Umweltschutz und Landwirtschaft einsetzt. In der Ratssitzung am Dienstag, 9. März, wird Peter Görtz von Bürgermeister Heiko Schmidt auf sein Amt verpflichtet.