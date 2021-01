Als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer : Junge Union Xanten spricht sich für Röttgen aus

Xanten In wenigen Wochen entscheidet die CDU Deutschland darüber, wer die Partei künftig führt. Armin Laschet, Friedrich Merz und Neben Röttgen bewerben sich um das Amt. Die Junge Union Xanten hat einen klaren Favoriten.

Die CDU will Mitte Januar entscheiden, wer der neue Bundesvorsitzende wird. Die Junge Union (JU) in Xanten spricht sich für Norbert Röttgen aus, wie der Stadtverbandsvorsitzende Justus Janßen mitteilte. In einer internen Diskussion hätten sich die Mitglieder einstimmig für den Bundestagsabgeordneten ausgesprochen. „Ich freue mich riesig, dass die Junge Union Xanten sich offensichtlich hinter einen Kandidaten vereinen kann“, sagte Janßen. „Das ist ein enorm gutes Zeichen für unseren Verband.“ Neben Röttgen bewerben sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz um den Vorsitz der CDU Deutschland. Die Partei will den Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Online-Parteitag am 16. Januar von 1001 Delegierten digital wählen und mit anschließender Briefwahl bestätigen lassen. Die Briefwahlzettel, auf denen nur noch der Sieger der digitalen Abstimmung stehen soll, sollen am 22. Januar öffentlich ausgezählt und das Ergebnis dann verkündet werden.