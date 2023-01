CDU-Neujahrsempfang in Xanten NRW-Finanzminister betont Bedeutung der Kommunen für die Demokratie

Der NRW-Finanzminister, dessen Wahlkreis im Kreis Viersen liegt, war am Sonntag auf Einladung der Xantener CDU-Fraktion als Gastredner auf den Fürstenberg gekommen. In etwa 45 Minuten spannte er einen Bogen vom Ukraine-Krieg über die Energiekrise bis zur finanziellen Ausstattung der Kommunen. Dabei betonte er die Bedeutung der Städte und Gemeinden für die Gesellschaft und die Demokratie. „Die Zustimmung des Bürgers zum Staat beginnt in den Kommunen“, sagte Optendrenk, der in Nettetal selbst viele Jahre Ratsmitglied war. Die Städte und Gemeinden müssten daher in der Lage sein, ihre Aufgaben wahrzunehmen, sonst bekomme das Land ein gesellschaftliches Problem.