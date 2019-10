Abschiedsfeier für Josef Elsemann : CDU würdigt den Macher mit Hand und Herz

Sonsbeck Nach 33 Jahren als Chef der Kreisgeschäftsstelle wurde Josef Elsemann in den Ruhestand verabschiedet.

Nervös steht er mit einem verlegenen Lächeln im Türrahmen und begrüßt jeden Gast persönlich. Die Haare sind adrett zur Seite gekämmt, sein Anzug sitzt faltenfrei, seine Augen blitzen verschmitzt. Der Sonsbecker Josef Elsemann war nie jemand, der gerne im Mittelpunkt stand – das merkt man ihm in diesem Moment auch an.

Doch am Freitagabend geht es nicht anders. Denn knapp 250 Gäste, der Chor der Kreis-CDU und die „BB Band“ haben sich zu seinen Ehren im Sonsbecker Kastell eingefunden. Hier verabschieden die Christdemokraten des Kreises Wesel ihren Geschäftsführer – den Mann, der mehr als drei Jahrzehnte geduldig und verlässlich die Strippen hinter den Kulissen zog und so „den Laden immer am Laufen hielt“. So drückt es zumindest die Kreis-Vorsitzende und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Weiss, in ihrer Rede aus. „Wir haben alle noch keine Vorstellung davon, wie unsere Geschäftsstelle ohne Josef Elsemann aussieht. Denn auf Dich netten Brummbären war immer Verlass.“