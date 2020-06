Debatte über Ratssitzungen : CDU Xanten lobt Krisenmanager Thomas Görtz

Xanten Die CDU bedankt sich bei der Verwaltung und ihrem Bürgermeisterkandidaten Thomas Görtz für die „hervorragende Arbeit“ in den zurückliegenden drei Monaten der Corona-Krise in Xanten.

In der Corona-Krise hätten Entscheidungen getroffen werden müssen, die massiv in das Leben der Menschen eingriffen hätten. In den Kommunen seien diese Entscheidungen „auf das echte Leben“ gestoßen, so Gasseling. Gerade in Xanten mit vielen auswärtigen Gästen seien Umsetzung und Kontrolle der Beschränkungen nicht immer leicht gewesen, so der CDU-Politiker. „Wir haben großen Respekt vor der Verwaltung, die in dieser außergewöhnlichen Situation das öffentliche Leben sichergestellt hat“, so Gasseling.