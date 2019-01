Rheinberg/Moers: „Etwas Gras“ als Lohn für den Maurer

Xanten/Moers Einer der drei Angeklagten im Prozess um die Cannabis-Plantage Birten bestreitet seine Mittäterschaft.

Von der Plantage habe er nichts gewusst, so S. Er kenne die Angeklagten G. aus Rheinberg und M. aus Moers seit 15 Jahren. „Wir sind befreundet.“ Und er sei auch öfter in dem Haus am Rand eines Wäldchens gewesen, in dem die Angeklagten seit 2012 bis zum Zugriff durch die Polizei am 13. September 2017 Cannabis angepflanzt, mindestens 210 Kilogramm geerntet und durch den Verkauf rund 500.000 Euro erzielt haben sollen. Er habe in dem Haus für seinen Freund G. Maurerarbeiten verrichtet. Dafür habe er gelegentlich auch Geld bekommen „und ab und an etwas Gras“. Am Tag des Zugriffs sei er zufällig dort gewesen, weil er noch einige Arbeiten im Bad im Erdgeschoss erledigen musste. G. habe ihn gebeten, mit nach oben zu kommen, um ihm zu helfen, die Cannabis-Pflanzen zu beschneiden und in Müllsäcke zu packen.