Auszeichnung für Anlage in Labbeck : Kerstgenshof unter 50 besten Campingparks in Europa

Kerstgenshof unter 50 besten Campingparks in Europa

Auszeichnung für Anlage in Labbeck

Labbeck Der Campingpark Kerstgenshof ist erneut ausgezeichnet worden. Grundlage dafür waren Bewertungen von Gästen. In NRW landete der Campinglatz damit zweimal auf dem dritten Platz und europaweit unter die Top-50.

Der Campingpark Kerstgenshof ist vom Online-Fachmagazin Camping.info erneut zu einem der 50 besten Campingplätze in Europa ernannt worden. Das teilte Inhaberin Birgit Ingenlath mit. Basis der Auszeichnung waren demnach allein die Gästebewertungen auf der Plattform, aus denen eine Rangliste gebildet wurde. Dabei landete der Kerstgenshof europaweit auf dem 47. Platz und in NRW auf dem dritten Rang.

Die Auszeichnung sei in der europäischen Campingbranche sehr begehrt, berichtete Ingenlath weiter. Camping.info sei die meistbesuchte Camping-Webseite im deutschsprachigen Raum. Für die Rangliste seien mehr als 208.000 Bewertungen von rund 173.000 Campingurlaubern ausgewertet worden. Die Gäste könnten auf der Plattform die Campingplätze bewerten und Erfahrungen zu ihrem Aufenthalt schildern. Diese Bewertungen würden nach Aktualität und Vertrauenswürdigkeit gewichtet. Der Kerstgenshof habe dabei 4,6 von fünf Sternen erhalten.

Auch der ADAC habe mit seiner Camping-Abteilung Pin-Camp eine neue Bewertung veröffentlicht. Dabei sei der Kerstgenshof zu einem der zehn beliebtesten Plätze in NRW gewählt worden. Der ADAC habe die Anlage in Labbeck mit 4,5 Sternen klassifiziert und als Tipp ausgewiesen. Auch die Meinung der Gäste sei abgefragt worden. Von den Nutzern habe der Kerstgenshof 4,8 von fünf Sternen bekommen, damit gehöre er zu den besten drei Plätzen in Nordrhein-Westfalen.