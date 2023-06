Neue Termine für Treffpunkt für Senioren in Sonsbeck Café Miteinander trifft sich nach gelungener Premiere wieder

Nach den erfolgreichen Startterminen des Cafés Miteinander im Mai will die Nachbarschaftsberatung das neue Angebot für Oldies und Senioren in Sonsbeck festigen und etablieren. Dafür wurden nun weitere Treffen in der Gaststätte Le & Lo auf der Hochstraße 85 festgelegt: Am Fronleichnam-Donnerstag, 8. Juni, findet das Café Miteinander dort mit Live-Musik und zwei Mundharmonika-Spielern statt. Am Donnerstag, 22. Juni, ist ein Folklore-Nachmittag mit Mandoline und Gitarre geplant.