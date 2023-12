Weinbar zieht aus Das sind die neuen Pläne für das Café Glüxpilz

An jedem vierten Samstag im Monat wird es einen „normalen Kneipenbetrieb“ geben, sagt Jasper. Zusätzlich sollen an diesen Tagen ab und an wieder Musiker Konzerte im Café geben, auch Poetry Slams oder Lesungen könne sie sich gut vorstellen. „Ich werde dazu Umfragen bei Instagram machen, um zu sehen, was die Gäste wollen.“