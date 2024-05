Umbauarbeiten starten in Labbeck Acht Bushaltestellen in Sonsbeck werden barrierefrei ausgebaut

Nun folgt die nächste Reihe. Los geht’s in Labbeck an den Haltestellen „Labbeck-Kirche“. Nach Angaben der Gemeinde werden die Arbeiten dort voraussichtlich drei Wochen dauern. Während der Bauarbeiten werden folgende Ersatzbushaltestellen eingerichtet: Von der „Furth“ aus kommend in Richtung „Kerstgenshof“ befindet sich die Ersatzhaltestelle in Höhe der Labbecker Kirche. In der Gegenrichtung wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Hausnummer 75 an der Marienbaumer Straße errichtet.