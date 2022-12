VRR erhöht die Preise Busfahrkarten werden im neuen Jahr teurer

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erhöht die Ticketpreise vom neuen Jahr an um durchschnittlich 3,9 Prozent. Darauf hat am Dienstag die Niag hingewiesen. 2021 seien die Tarife stabil gehalten und 2022 nur „moderat erhöht“ worden, erklärte das Verkehrsunternehmen. Die „hohen und stetig steigenden, inflationsbedingten Betriebskosten“ machten zum Jahreswechsel die Preiserhöhung notwendig, schrieb die Niag. Mit 3,9 Prozent bleibe die Preiserhöhung aber unter der Inflationsrate. Die neuen Preise vom 1. Januar 2023 an in der Übersicht (Auswahl):