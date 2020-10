Kostenpflichtiger Inhalt: Fahrer kann sich retten : Geplatzte Ölleitung vermutlich Ursache für Busbrand in Sonsbeck

Foto: Feuerwehr Sonsbeck 4 Bilder Linienbus brennt in Sonsbeck vollkommen aus

Sonsbeck Innerhalb kurzer Zeit stand in Sonsbeck ein Linienbus in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten. Das betroffene Unternehmen erklärt, was den Brand wahrscheinlich ausgelöst hat.