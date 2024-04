Ausstellung auf Burg Winnenthal Malerei trifft auf Skulpturen

Unter dem Titel „Symbiose der Formen“ ist in der Seniorenresidenz Burg Winnenthal in Xanten eine neue Ausstellung eröffnet worden. Gezeigt werden Werke des Malers Manfred Schaab und des Metallbildhauers Helmuth Wolfs. Durch diese Kombination wird deutlich, wie sich die unterschiedlichen Ausdrucksformen gegenseitig beeinflussen können. Manfred Schaabs abstrakte plastische Malerei und Helmuth Wolfs geschmiedete Skulpturen sind noch bis zum 28. April in der Seniorenresidenz Burg Winnenthal zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr.