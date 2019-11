Ausstellung im Rathaus Sonsbeck : Skateboards kaufen und Gutes tun

Sonsbeck Bunte Kinder-Fahrzeuge können diese Woche im Sonsbecker Rathaus erworben werden. Die Gefährte wurden im Rahmen des Weltkindertags im September verschönert.

Die Aktion war in Kooperation der Sonsbecker „Nachbarschaftsberatung“ mit der Flüchtlingshilfe der Gemeinde ins Leben gerufen worden. So malten die Teilnehmer nicht nur die Gefährte an, sondern bastelten auch fleißig Schmuck und Accessoires. Unter anderem wurden Fahrradkörbe mit selbstgestalteten Blumen verschönert und Pom-Poms für die Fahrzeuglenker hergestellt.