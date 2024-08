„Beitrag zur Sicherheit in Deutschland“ Bundeswehr erneuert Radaranlage Marienbaum

Die neuen Radare seien erprobt, sie hätten sich im Einsatz bewährt, es seien Systeme der „neuesten Technologiegeneration“, schrieb das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr bei der Auftragsvergabe. Das neue Radarsystem ermögliche neben einer präziseren Zielerfassung im deutschen Luftraum außerdem die Erfassung taktischer ballistischer Flugkörper. Die Technik sei also leistungsfähiger als das Vorgängermodell. Man könne von einem Technologiewandel sprechen, hieß es dazu vom Zentrum Luftoperationen der Bundeswehr, das in Kalkar und Uedem ansässig ist. In Zeiten eines möglichen Bedrohungspotenzials sei es unabdingbar, auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein. „Für die Soldatinnen und Soldaten, die die Radaranlage stets gepflegt haben, heißt es jetzt Abschiednehmen, um nach Wiederinbetriebnahme im Jahr 2026 wieder rund um die Uhr einen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland leisten zu können.“