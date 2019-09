Bundesfest auf Schloß Neuhaus : Klaus Ratz aus Birten ist neuer Diözesankönig

Padeborn/Birten Ein Birtener ist neuer Diözesankönig der Diözese Münster: Es ist Klaus Ratz von der St. Viktor Bruderschaft. Durch eine bemerkenswerte Leistung sicherte er sich beim Bundesfest den begehrten Titel.

Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften feiert an diesem Wochenende auf Schloß Neuhaus (Paderborn) sein 77. Bundesfest. Klaus Ratz von der St. Viktor Bruderschaft Birten hat beim Schießen 29 Ringe (10, 10, 9) erreicht und ist dadurch Diözesankönig der Diözese Münster geworden. Damit ist der 68-Jährige der Nachfolger von Michael Borninghoff von der St.-Willibrord-Bruderschaft Wardt . Xantens Bürgermeister Thomas Görtz gratulierte Ratz vor Ort. Im vergangenen Jahr hatte das Bundesfest in der Römerstadt stattgefunden. Neuer Bundeskönig ist Hans-Christian Lummer aus Sudhagen.

Am Samstagabend feiern das noch regierende Bundeskönigpaar Udo und Beate Kanter aus Bokels und die sechs Diözesankönige von 2018/2019 ihren Abschied. Am Sonntag ist eine Festmesse geplant. Dabei werden die Insignien an die neuen Würdenträger übergeben. Darauf folgt ein Festumzug durch die geschmückte Innenstadt von Schloß Neuhaus.