Bau von Bürgerwind- oder Solarpark in Sonsbeck Jetzt werden Mitglieder für eine Energiegenossenschaft gesucht

Um die Klimaschutzziele in der Gemeinde hin zur Treibhausgasneutralität zu erreichen, hat die Politik die Errichtung von Solaranlagen beziehungsweise Windenergieanlagen beschlossen. Den Fraktionen ist, wie in den Sitzungen mehrfach betont wurde, jedoch wichtig, das Großprojekt nicht an den Bürgern vorbei zu planen, sondern sie erstens möglichst früh in die Planungen einzubeziehen und zweitens in Form einer Genossenschaft unmittelbar an den Gewinnen zu beteiligen. „Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende wächst die Akzeptanz vor Ort und die Wertschöpfung bleibt in der Region“, verdeutlicht die Verwaltung.