Bürgerwindpark in Sonsbeck Nadelwald bleibt für Windkraft tabu

In Sonsbeck steht nun fest, wo und unter welchen Bedingungen Windenergieanlagen auf Gemeindegebiet gebaut werden könnten. Der Rat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig einen entsprechenden Kriterienkatalog beschlossen. Zwei Investorengruppen stehen bereits in den Startlöchern. Für sie ist nun der Weg frei, konkrete Anträge zu stellen.