Ehemalige Grundschule in Birten : Görtz lehnt Verschiebung der Bürgerversammlung ab

Birten Direkt nach den Schulferien ist eine Bürgerversammlung zum ehemaligen Schulgebäude in Birten geplant. Aus dem CDU-Ortsverband kommt der Wunsch nach einer Verschiebung. Bürgermeister Thomas Görtz lehnt das ab.

Die Stadtverwaltung will Birtens Einwohner am nächsten Mittwoch auf einer Bürgerversammlung über die Nutzung des früheren Grundschulgebäudes informieren. „Meiner Ansicht nach ist der Termin ungünstig gewählt“, schreibt Thomas Janßen, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Birten, in einer E-Mail an Bürgermeister Thomas Görtz, die auch an Medienvertreter geschickt wurde. Der 28. August sei der erste Tag nach den Ferien. Er befürchte, dass viele Menschen wegen ihres Urlaubs zu spät von der Versammlung erführen und sich nicht vorbereiten könnten, erklärt Janßen. Außerdem sei der erste Schultag für Eltern ein stressiger Tag. In der CDU sei bisher der September für die Bürgerversammlung vorgesehen gewesen. „Die Terminierung einen Monat früher wird an vielen Betroffenen vorbeigehen“, so Janßen. Er bitte, dass der Termin verschoben werde.