Beschwerden von Einwohnern Kritik an Wartezeiten für Termin im Xantener Bürgerbüro

Aus der Bevölkerung kommt Kritik am Bürgerservice der Stadt Xanten. In der Ratssitzung in der vergangenen Woche kritisierte die Stadtverordnete Marion Nasskau (SPD), dass es Wochen dauere, bis sie einen Termin im Rathaus bekomme, um einen neuen Personalausweis zu beantragen. Diese Erfahrung haben auch zwei weitere Einwohner gemacht, wie sie am selben Abend im Bürgerforum berichteten. „Das ist für unsere Bürger kein Service mehr“, kritisierte Nasskau.