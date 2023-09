Politik und Verwaltung in Xanten ringen um Lösung Bürgerservice nur mit Termin – oder auch ohne?

Politik und Verwaltung in Xanten ringen weiter um die Frage, ob das Bürgerservicebüro der Stadt wieder Zeiten ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten soll. Im Hauptausschuss diskutierten sie lang und kontrovers darüber. Eine Mehrheit von SPD, Grünen, FBI, Fox und Max sprach sich schließlich dafür aus, dass es in der Woche zusätzlich ein Zeitfenster ohne Terminvergabe geben soll. Nur die CDU stellte sich auf die Seite der Verwaltung, die daran festhalten will, dass sich Einwohner immer erst online, telefonisch oder per E-Mail einen Termin holen, bevor sie eine Angelegenheit im Bürgerservicebüro erledigen wollen. Die Entscheidung trifft am Dienstag, 26. September, der Stadtrat.