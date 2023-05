Kritik an langen Wartezeiten SPD fordert Änderungen an Xantens Bürgerservice

Der Unmut in Xantens Bevölkerung über die langen Wartezeiten für einen Termin im Bürgerservicebüro hält an. Die SPD setzt das Thema deshalb auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung. In einem Antrag spricht sie sich für „eine Änderung des Verfahrens zur Terminvergabe“ aus. Die Öffnungszeiten und die Organisation des Bürgerservices sollten „deutlich bedarfsgerechter“ ausgerichtet werden, sodass auch wieder „Besuche ohne vorherige Terminvereinbarung regelmäßig“ möglich seien.