Bürgerschützenverein Mörmter-Ursel-Willich : Die Freie Republik feiert ihren neuen König

Xanten Fast 300 Schüsse waren erforderlich, dann hatte die Freie Republik Mörmter-Ursel-Willich einen neuen König: In einem spannenden Wettkampf setzte sich Lutz Leurs gegen Frank Fitting und Ulrich Tönnishoff durch.

Diesem Ruf folgten am vergangenen Samstag 69 Schützen. Gemeinsam traten sie zum Königsschießen an. Zunächst wurde der Vogel „gerupft“. Folgende Preisträger wurden ermittelt: Arne Grote (Kopf), Hans Hermann Maßen (linker Flügel), Franz Sanders (rechter Flügel), Uwe Weinert (Schwanz). Von 16 bis 18 Uhr wurde das Schießen unterbrochen – für die Kinderbelustigung, so wie es in MUW Tradition ist. Das Team um Ulrich Tönnishoff, Konstantin Sonntag und Niklas Paeßens hatte mit seinen Helfern kreative Spiele organisiert, zum Beispiel Schwungtuch, Entenangeln, Bogenschießen und Erbsenschlagen.