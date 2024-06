Freie Republik MUW in Xanten Alexander Kiwitz regiert die Bürgerschützen in Mörmter-Ursel-Willich

In knapp einer Woche geht es dann weiter. Am Samstag, 6. Juli, treffen sich die Schützen um 18.30 Uhr auf dem Festplatz vor der Reithalle in Mörmter. Dort findet die traditionelle Parade mit dem legendären Schweinsgallopp statt. Anschließend ist der große Krönungsball in der Reithalle. Der Eintritt ist wie immer frei, alle sind eingeladen.