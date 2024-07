Bürgerschützen MUW feiern Krönungsball „Danke für ein tolles Fest“

(wer) Die Bürgerschützen der Freien Republik Mörmter-Ursel-Willich (MUW) in Xanten haben am Samstag ihren Krönungsball gefeiert. „Danke für ein tolles Fest und an alle, die dabei waren“, schrieb Königin Heike Heitmann-Kiwitz danach. Ihr Mann Alexander Kiwitz hatte sich eine Woche vorher in einem spannenden Königschießen gegen Ulrich Tönnishoff, Karl Langenberg und Peter Postertz durchgesetzt. Zum Throngefolge gehörten Gabi und Peter Postertz, Louisa Elbers und Lennard Laakmann, Ria und Gerd Janßen, Ruth und Karl Langenberg sowie Mandy Vermay und Tobias Dicks, Volker und Ulrike Kempfer. Vor dem Krönungsball stellten sie sich zum Foto auf. Dabei durften die Hofdackel Theo, Henry und Lotta nicht fehlen, sie gehören zur Familie.