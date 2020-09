Kommunalwahl in Xanten : Görtz holt absolute Mehrheit und bleibt Bürgermeister

Xanten Bei der Kommunalwahl in Xanten hat Amtsinhaber und CDU-Kandidat Thomas Görtz mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen. Er bleibt damit Bürgermeister. Insgesamt hatte es sechs Kandidaten gegeben.

In den 19 Stimmbezirken in Xanten sind die Stimmen für die Wahl zum Bürgermeister ausgezählt. 11.393 gültige Stimmen liegen vor. Sie verteilen sich wie folgt auf die sechs Kandidaten:

Görtz hatte von Anfang an deutlich vorn gelegen. Aber bis zum Schluss war nicht klar, ob es am Sonntag schon zur Wiederwahl reichen würde. Dafür war die absolute Mehrheit der Stimmen notwendig, also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme. Sonst wäre eine Stichwahl notwendig gewesen.