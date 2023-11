Bürgermeisterwahl in Sonsbeck Viele Sonsbecker stimmen per Briefwahl ab

Am Sonntag, 12. November, entscheidet sich, wer Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin in der Gemeinde Sonsbeck werden wird. Viele Bürger und Bürgerinnen haben ihre Wahl aber bereits getroffen, ob sie Matthias Broeckmann oder Nadine Bogedain auf dem Chefsessel im Rathaus sehen wollen. Wie Hans-Jörg Giesen vom Wahlausschuss auf Anfrage sagte, haben bis Dienstag insgesamt 1226 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragt. „Ein Großteil von ihnen hat per Briefwahl auch schon abgestimmt“, ergänzte Giesen. Ausgezählt werden diese Stimmen allerdings erst, wenn am Sonntag auch die Wahllokale um 18 Uhr schließen. Eine Tendenz für einen der beiden Kandidaten lässt sich vorab also nicht ablesen.