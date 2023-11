Nadine Bogedain ist Bürgermeisterin Umbau statt Umbruch in der Sonsbecker Politik

So etwas hat es in Sonsbeck noch nicht gegeben: Erstmals in der Geschichte der Gemeinde nimmt eine Frau als Bürgermeisterin im Chefsessel des Rathauses Platz. Erstmals ist es kein CDU-Mitglied, das die Verwaltung leitet und die Gemeinde repräsentiert. Es riecht nach Veränderung, nach einem Umbruch in Sonsbeck, der Strahlkraft in andere Kommunen hat.